DOGMA вошла в ТОП-5 девелоперов России по темпам строительства жилья

Компания DOGMA вошла в пятерку лидеров России по темпам строительства многоквартирных домов по данным рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Аналитики портала выяснили, что DOGMA строит один дом в среднем за 780 дней. Это один из самых быстрых показателей по стране. Средняя площадь многоквартирного дома составляет около 17 тысяч квадратных метров. Всего в портфеле компании 11 масштабных проектов, которые возводятся в Краснодарском крае, Московской области, Калуге и Омске. Общий объем текущего жилого строительства составляет 2,3 млн кв. м, сообщила пресс-служба компании.

«Мы знаем, как важно получить долгожданные ключи от новой квартиры и делаем все, чтобы день новоселья наступил быстрее. Мы продумываем общественные пространства, обустраиваем многофункциональные зеленые дворы, размещаем на первых этажах востребованные сервисы, возводим социальные объекты — детские сады, школы и поликлиники. DOGMA строит не просто жилые корпуса, а создает комплексную благоустроенную среду для комфортной жизни с первого дня заселения», — подчеркнул Денис Морозов, президент девелоперской компании DOGMA.

Федеральный девелопер демонстрирует уверенный рост и укрепляет свои позиции на рынке жилищного строительства. В октябре компания DOGMA вошла в тройку крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства и заняла лидирующую позицию по объемам жилого строительства в проектах комплексного развития территорий (КРТ). Эти результаты еще раз доказывают эффективность бизнес-модели DOGMA.

В пятерку лидеров России по темпам строительства в на 1 ноября также вошли: ДСК из Воронежской области, которая возводит в среднем за 379.87 дня, ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край с темпом строительства — 571.99 дня, ГК Страна Девелопмент, Тюменская область — 717.12 дня и ГК Гранель, г. Москва — 827.16 дня. В ТОП представлены девелоперы с объемом ввода жилья за последние 3 года не менее 500 тыс. кв. м.