DOGMA вошла в ТОП-3 лидеров российского девелопмента

Федеральная компания DOGMA вошла в тройку крупнейших компаний России по объему текущего строительства. Согласно данным наш.дом.рф , по итогам сентября общая площадь жилого строительства девелопера составила 2,37 млн кв. м. DOGMA подтверждает статус одной из ведущих строительных компаний страны, демонстрируя уверенный рост и реализуя крупнейшие проекты в пяти регионах России, передает пресс-служба компании.

Лидерские позиции компании DOGMA достигнуты благодаря реализации масштабных жилых проектов в ключевых регионах присутствия: Краснодаре, Новороссийске, Калуге, Омске и городах Московской области. Стратегия развития включает также расширение географии: девелопер анонсировал выход на рынок Ростова-на-Дону и Москвы, а также ведет работу по реализации проекта в Ленинградской области. В 2025 году компания DOGMA успешно дополнила продуктовую линейку и вывела проекты бизнес-класса в Краснодаре: новую очередь микрорайона «Самолет» и ЖК REEDS демонстрируя способность гибко реагировать на запросы потребителей и усиливать свое присутствие в разных сегментах рынка недвижимости.

«Наш фокус – это комплексное развитие территорий. Мы реализуем проекты с социальной инфраструктурой и современными сервисами для жителей. Текущий проектный портфель в 2,6 млн кв. м – это долгосрочная программа развития компании, в рамках которой мы концентрируемся на качестве продукта, операционной эффективности и внедрении IT-решений. Эта стратегия позволит нам сохранить лидерские позиции и заложить основу для будущего роста», – прокомментировал Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA.

Компания DOGMA также формирует новые точки роста, диверсифицируя бизнес через создание собственной производственной базы. Ключевым проектом в этом направлении стало строительство индустриального парка «Копанской» в Краснодарском крае. На его территории уже запущено производство двух предприятий — «Геометрия окон» и «ПРОМеталл», которые обеспечат группу компаний DOGMA и строительный рынок высококачественными ПВХ-конструкциями и металлоизделиями. Параллельно компания усиливает свои позиции в сегменте коммерческой недвижимости, реализуя уникальные проекты, такие как один из крупнейших в ЮФО термальных комплексов в составе жилого микрорайона DOGMA PARK в Краснодаре.