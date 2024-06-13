DOGMA открыла продажи в новом жилом квартале «Космопарк» в Калуге

Федеральный девелопер DOGMA открыл продажи квартир в квартале «Космопарк». Проект возводится в Ленинском округе Калуги, на левом берегу реки Оки, в 10 минутах езды от центра города. Стоимость квартир с отделкой на старте продаж начинается от 3,36 млн руб, сообщила пресс-служба компании.

Жилой комплекс «Космопарк» — проект квартальной застройки, который предусматривает возведение многоэтажных жилых домов с собственным бульваром для прогулок, закрытой придомовой территорией и коммерческими помещениями для бизнеса.

Проект рассчитан на три очереди строительства. Жилая площадь квартала составит более 173,2 тыс. кв. м. На первых этажах зданий предусмотрены коммерческие объекты, в каждом подъезде — колясочные. Входные группы жилого комплекса запроектированы по принципу безбарьерной среды со входом на уровне земли и широкими дверными проемами, что удобно для всех жителей: родителей с детьми, мам с колясками, а также маломобильных жителей. Для хранения сезонных или крупных вещей на минус первых этажах зданий предусмотрены индивидуальные кладовые. Для автовладельцев появится наземный плоскостной паркинг на 1,5 тыс. машино-мест.

В проекте представлен широкий выбор планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 23,6 до 77,6 кв. м. Изюминкой проекта станут квартиры с просторной кухней-гостиной. Не менее важным плюсом проекта является то, что 80% квартир предусмотрены с отделкой. Покупатели могут приобрести недвижимость уже с готовой дизайнерской отделкой «под ключ» и сразу после выдачи ключей въехать в свою новую квартиру. С шестого этажа открывается панорамный вид из окон на реку Оку и лес. Стоимость студий с отделкой на старте продаж начинается от 3,36 млн руб., однокомнатных квартир — от 3,96 млн руб., двухкомнатных — от 5,3 млн руб., трехкомнатных — от 6,9 млн руб.

Одним из ключевых преимуществ проекта является закрытый «двор без машин» с контролем доступа на территорию. В рамках благоустройства придомовой территории будет выполнено всесезонное озеленение, а также организованы общественные пространства для отдыха и активного времяпровождения — детские площадки, зоны воркаута для занятий спортом, бульвар для прогулок и места для отдыха.

ЖК «Космопарк» расположен в хорошей локации и отличается развитой транспортной доступностью — всего в 15 минутах езды до ж/д вокзала и в нескольких шагах от остановки общественного транспорта. Международный аэропорт г. Калуги имени К. Э. Циолковского находится в 10 минутах езды на автомобиле. В пешей доступности от ЖК находятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, а также объекты коммерческой инфраструктуры.