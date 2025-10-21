DOGMA открыла продажи в новом корпусе ЖК «Публицист»

Федеральный девелопер DOGMA объявил о старте продаж квартир в корпусе № 7 жилого квартала «Публицист» , который возводится в подмосковном городе Пушкино. Стоимость квартир-студий с отделкой начинается от 4,1 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

Жилой квартал «Публицист» реализуется в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на улице Зеленая роща. Строительство нового корпуса в составе первой очереди проекта началось в сентябре.

Корпус № 7 будет состоять из 11 секций переменной этажности от 9 до 15 этажей и иметь внутренний закрытый двор. Дом рассчитан на 869 квартир. Разнообразие планировочных решений представлено студиями, однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 17,6 кв. м до 81,9 кв. м. Также в доме предусмотрен подземный паркинг на 280 машино-мест. Квартиры в новом корпусе будут сдаваться с отделкой.

На сегодняшний день DOGMA ведет строительство 4 из пяти домов I очереди проекта. Вместе с жильем в I очереди будут построены паркинг, котельная, детский сад на 300 мест и коммерческие помещения.

«Жилой комплекс „Публицист“ — это уникальный баланс места и окружения. Рядом с жилым кварталом расположен лесной массив, где будет создана рекреационная зона площадью 20 га. При этом дома расположены в исторически сложившемся районе с собственной инфраструктурой и прямым сообщением с Москвой по Ярославскому шоссе. DOGMA формирует комплексную среду с развитой инфраструктурой для комфортной жизни людей всех возрастов. Наши клиенты получают не просто квадратные метры, а уверенность в том, что детский сад, парковка и коммерческие помещения будут сданы вместе с их домом», — рассказала коммерческий директор DOGMA Жанна Белянкина.

Для приобретения жилья девелопер предлагает как собственные программы, так и реализуемые совместно с крупнейшими банками. В частности, рассрочка на 24 месяца с первоначальным взносом от 20% и ежемесячным платежом в размере 40 000, траншевая ипотека, семейная ипотека.