DOGMA открыла продажи квартир в новом жилом квартале «Публицист»

Федеральный девелопер DOGMA выводит на рынок Московской области новый проект — жилой арт-квартал «Публицист» в Пушкине. Объем инвестиций в строительство жилого комплекса общей площадью 668 тыс. кв. м составит около 75 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость квартир-студий с отделкой на старте продаж начинается от 3,7 млн рублей.

«Арт-квартал „Публицист“ — наш второй масштабный проект в Московской области. Первый объект стартовал в Реутове в 2023 году и на сегодня активно строится. В планах компании — продолжить развитие в Московском регионе. Мы видим большой потенциал в этом рынке и готовы применить здесь свой лучший опыт», — отметил президент строительной компании DOGMA Денис Морозов.

Объект реализуется в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе, рядом с торговым центром «Акварель». Мастер-план развития территории в Пушкине предусматривает 4 очереди строительства общей площадью 668 тыс. кв. м. Комплекс жилой застройки будет состоять из среднеэтажных домов переменной высотности — от 9 до 15 этажей. Вместе с новым жильем девелопер создаст необходимую социальную инфраструктуру на территории комплекса: 2 школы на 3300 учеников, 5 детских садов по 300 мест в каждом, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику на 430 посетителей. Все социальные объекты будут переданы городу.

Территория внутри жилых корпусов будет закрыта от машин и благоустроена. Во дворах появится всесезонное озеленение с особыми породами кустарников.

Всего в I очереди будет 5 жилых корпусов на 3 818 квартир, 2 паркинга на 280 машино-мест каждый, котельная, детский сад на 300 детей и коммерческие помещения. Разнообразие планировочных решений представлено студиями, 1,2,3-комнатными квартирами площадью от 17,6 до 81,9 кв. м. Также предусмотрены нестандартные варианты квартир с отдельным входом на 1 этажах.

Чтобы приобрести жилье выгодно, в компании действуют программы, реализуемые совместно с крупнейшими банками. В частности, комбо-ипотека от Сбербанка позволяет увеличить сумму кредита по семейной ипотеке для объектов недвижимости на территории Москвы и Московской области до 30 млн рублей.

Реклама. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СНС“