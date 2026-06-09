DOGMA на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Совкомбанком

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Совкомбанк» и федеральным застройщиком DOGMA. Со стороны банка документ завизировал исполнительный вице-президент — руководитель филиала «Корпоративный» Евгений Миронов, со стороны девелопера — президент компании Денис Морозов, сообщила пресс-служба девелопера.

Соглашение предполагает развитие всестороннего сотрудничества, в том числе с участием дочерних и аффилированных структур сторон. В фокусе — финансовые услуги и банковские продукты. Совкомбанк намерен разрабатывать финансовые и технологические решения, сервисы и условия обслуживания с учетом специфики деятельности строительной компании DOGMA. Это позволит повысить эффективность реализации жилых проектов девелопера и поддержать дальнейшее развитие бизнеса.

«Объединяя финансовую экспертизу Совкомбанка с уникальным опытом компании DOGMA в комплексном развитии территорий, мы получаем мощный синергетический эффект. Уверен, что вместе мы сможем вывести развитие жилых пространств на новый уровень, создавая современные районы, удобные и комфортные для жителей, а также привлекательные для бизнеса и инвестиций», — подчеркнул, исполнительный вице-президент — директор филиала «Корпоративный» Совкомбанка Евгений Миронов.

Денис Морозов, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с банком расширит для клиентов DOGMA доступ к разнообразным финансовым инструментам и гибким ипотечным программам под разные жизненные сценарии.

«Благодаря этому покупатели во всех регионах присутствия компании смогут подобрать оптимальное решение для приобретения квартиры на наиболее удобных для себя условиях», — подчеркнул Денис Морозов.

Стороны рассчитывают, что партнерство поможет реализовать новые проекты в сегменте жилой недвижимости и комплексного развития территорий, что положительно скажется на социально-экономической динамике регионов и качестве жизни населения.