DOGMA на основе BIM технологий построит ЖК «Публицист»

Компания DOGMA в своих проектах использует технологии информационного моделирования. Федеральный девелопер займется проектированием и строительством жилого квартала «Публицист» в Пушкине с использованием технологий информационного моделирования (BIM), сообщила пресс-служба компании.

Сейчас на этапе проектирования находится вторая очередь проекта. Следующие тоже полностью будут реализовывать, применяя BIM-технологии. Для начала проекта команда разработала библиотеку семейств, шаблоны для специализированного программного обеспечения, регламенты и реализовала часть автоматизации.

Использование BIM в проекте позволяет так систематизировать информацию, чтобы полностью избавиться от возможных ошибок, которые способны привести к увеличению сроков строительства и его себестоимости. Благодаря объединению в единой цифровой модели всех проектных решений, включая инженерные объемно-планировочные и конструктивные, еще на стадии проектирования минимизируются возможные риски возникновения коллизий и повышается качество возведения проекта.

Вместе с проектированием специалисты DOGMA начали разрабатывать проектную документацию — готовы конструктивные решения, часть объемно-планировочных решений, а также идет разработка магистральных инженерных систем. Следующий этап — разработка рабочей документации для проекта.

«Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который строят в Пушкине, в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Проектом предусматриваются 4 очереди строительства. Суммарная площадь квартала составит около 634 тыс. кв. м. Сейчас на объекте идет активное возведение первых корпусов первой очереди проекта. Уже сделано больше половины свайных работ. В рамках комплексного развития территории застройщик возведет необходимую социнфраструктуру для комфортной жизни в новом микрорайоне. По проекту построят поликлинику на 430 посетителей, ФОК, 2 школы на 3,3 тыс. учеников и 5 детских садов по 300 мест в каждом.