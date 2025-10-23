Дочь Жириновского опровергла слухи о продаже особняка, якобы принадлежавшего политику

Дочь Владимира Жириновского и управляющая фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко опровергла сообщения СМИ о продаже особняка, который якобы принадлежал ее отцу, сообщает kp.ru .

В ряде СМИ появилась информация о продаже резиденции, которую приписали Владимиру Жириновскому. Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко прокомментировала эти слухи.

«Я не понимаю, при чем тут Владимир Жириновский, если даже в новости этого крайне сомнительного источника четко написано, что собственники выставленной на продажу недвижимости — другие субъекты. То, что один из них является близким лицом якобы "правой руки" покойного Жириновского, не делает последнего владельцем резиденции», — пояснила Боцан-Харченко.

Она подчеркнула, что ее отец никогда не владел особняком, о котором идет речь. Этот факт подтверждается декларациями о доходах и имуществе, которые Жириновский ежегодно подавал как депутат Госдумы. Все декларации находятся в открытом доступе.

Боцан-Харченко добавила, что Жириновский не имел отношения к объекту в Кузьминках ни в контексте проживания, ни в каком-либо другом. С 1990-х годов он жил в одном из районов западного административного округа Москвы.

«Печально, что в погоне за сиюминутным инфоповодом некоторые СМИ переходят границы нравственности и морали, не давая покоя душе усопшего», — подытожила дочь политика.