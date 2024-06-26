До конца года в Ступине расселят и снесут 14 бараков

До конца 2024 года в Ступине расселят и снесут бараки на улице Куйбышева и в Банном переулке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам главы округа Сергея Мужальских, расселять и сносить будут бараки по следующим адресам: улица Куйбышева, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 41 и переулок Банный, 4/10, 5, 22, 26.

На общегородском совещании тема реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилья в Московской области на 2019–2025 годы» стала одной из основных.

В этом году расселить за счет сертификатов на покупку жилья на вторичном рынке планируют 125 семей. С начала года на такие сертификаты подали заявления 101 человек.

Сертификаты на покупку жилья на вторичном рынке — это нововведение этого года, до этого такой возможности не было.

Для тех, кто предпочитает переехать в новостройку, в Ступине возводят два дома. Один из них на улице Горького, который обещают сдать в конце текущего года. Второй дом — на улице Чайковского, его строительство только началось.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.