До конца года в Подмосковье планируют использовать почти 195 заброшенных объектов

Муниципалитеты Московской области получили право активно вовлекать неиспользуемые областные объекты в хозяйственный оборот, что позволяет эффективно решать проблемы развития региона и обеспечивать эффективное использование ресурсов. Данная практика успешно применяется во всех округах области и показывает положительные результаты. За полгода ведомством передано 194 объекта недвижимости, находящихся в областной собственности, включая 133 земельных участка и 61 капитальное строение. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Проведенная в прошлом году инвентаризация выявила значительное количество неиспользуемого областного имущества. Для повышения эффективности его вовлечения в хозяйственный оборот было принято решение применить совершенно новую модель: расширить круг участников, подключив к этому процессу органы местного самоуправления. Руководители территорий хорошо знакомы с местными условиями, предпочтениями населения, потребностями инвесторов, что позволит быстро определить оптимальное назначение каждого объекта. Кроме того, показатель вовлечения областного имущества включен в систему оценки эффективности муниципалитетов в 2025 году, стимулируя, таким образом, активность муниципальных команд. Помимо конкуренции, важным мотивирующим фактором является тот факт, что средства от продажи имущества поступают непосредственно в местный бюджет», — подчеркнул министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, для муниципальных нужд, в частности создания комфортной среды, муниципалитетам переданы 90 объектов недвижимости (20 строений и 70 участков), для реализации на аукционах — 104 объекта (41 строений и 63 участка), из них уже реализовано 50, что обеспечило дополнительные поступления в местные бюджеты на сумму 171 млн рублей.

К примеру, передан в аренду участок площадь 2 700 кв. м, который не использовался пять лет. Расположен он в г. Лобня на ул. Некрасова. Цена аренды увеличилась по итогу аукциона на 156% и составила более 7 млн рублей. На участке планируют построить ресторан быстрого питания. А в Электростали на ул. Сталеваров д. 4В в аренду сдано неиспользуемое помещение площадью 72,4 кв. м. Теперь в нем будет размещен интернет-магазин. Стоимость аренды — более 1,5 млн. Еще один пример из Ступина: в п. Жилево, на ул. Вокзальная на торгах более чем за 5,1 млн рублей реализован имущественный комплекс, в состав которого входит два здания общей площадью 109 кв. м и земельный участок площадью 6143 кв. м. Семь лет имущество никак не использовалось, а сейчас здесь откроют магазин по просьбе жителей.

Что касается передачи объектов под муниципальные нужды, то уже есть планы на некоторые из них: на ул. Латышская в Наро-Фоминске появится автостоянка, на ул. Лесная в Лыткарино — зона отдыха, а в Электростали на ул. Тевосяна обустроят детскую площадку. Каждый участок ранее простаивал, но уже в ближайшем будущем принесет пользу.

«Наработанную практику мы переносим на 2026 год. Планируем провести тщательную проверку всего имущества, которое находится в распоряжении государственных учреждений, чтобы исключить наличие незадействованных или ненужных объектов. Важно обеспечить рациональное распределение ресурсов и вовлечь в хозяйственный оборот всю возможную недвижимость, исключив простаивающие объекты», — отметил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.