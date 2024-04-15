До конца года в Москве построят 13 медицинских объектов

Бочкарев: до конца года в столице возведут еще 13 медобъектов

К концу текущего года в столице запланировано окончить возведение 13 объектов медицинского назначения, среди которых — станции скорой помощи, больничные корпуса и поликлиники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитию системы здравоохранения в Москве уделяется большое внимание. Причем строятся как уникальные медицинские центры мирового уровня, так и поликлиники в шаговой доступности», — рассказал Бочкарев.

Он отметил, что в этом году уже ввели в эксплуатацию несколько медобъектов, а к концу года достроят еще 7 лабораторий и станций скорой помощи, 3 больничных корпуса и 3 поликлиники.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, обеспеченность объектами социнфраструктуры и повышение их доступности является важным направлением московской политики.

«Около 70% москвичей заявили о важности расположения в шаговой доступности объектов медицинского назначения. В этом направлении уже сделаны значительные успехи — за последние годы построено свыше сотни учреждений здравоохранения. Дальнейшая градостроительная политика подтверждает этот тренд на будущее», — заявил Михайленко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в Москве активно развивают инфраструктуру здравоохранения.

«Вместе с реконструкцией существующих поликлиник проектируем и строим новые — уже возвели 80, в ближайшие годы закончим еще два десятка», — добавил градоначальник.