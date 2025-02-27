До конца года 7 семей из аварийных домов Ленинского округа получат ключи от новых квартир

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов обсудил с жителями аварийных домов процесс расселения в новые квартиры, которые предоставляет группа компаний «Самолет» в жилом комплексе «Новое Видное». Об этом сообщили в пресс-службе Станислава Каторова, главы городского округа.

Согласно соглашению между администрацией, министерством жилищной политики Московской области и компанией-застройщиком, переселение будет проходить в несколько этапов, в результате которых 103 семьи должны получить новые квартиры до 2027 года. На первом этапе 7 семей из аварийных домов № 1 и № 2 ст. Калинина в Калиновке получат новое жилье. Вторым этапом будут расселены 89 квартир из 6 домов поселка Володарского и 7 квартир одного дома в Видном.

«В рамках заключенного трехстороннего соглашения о комплексном развитии территорий застройщик берет на себя обязательства по расселению 103 семей из девяти многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. Расселение будет осуществляться поэтапно, и на первом этапе новое жилье будет предоставлено 7 семьям в жилом комплексе „Новое Видное“. Дома первой очереди планируется ввести в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2025 года. Жителям будут предоставлены равноценные по площади жилые помещения», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Во время встречи жителям представили проект жилого комплекса, который, помимо многоквартирных домов, будет включать в себя 7 детских садов, один из которых будет построен одновременно с первой очередью ЖК, 4 школы, поликлинику, рассчитанную на 212 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, парковочные места и торговый центр.

«Для нас очень важно, чтобы жители, привыкшие к доступности социальных объектов, чувствовали себя комфортно и удобно во всех своих потребностях после переезда в новые дома. Это касается поликлиник, детских садов, школ и транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Каторов.

В ходе встречи за каждой семьей, ожидающей переезда в современный жилой комплекс, был закреплен персональный менеджер от ООО «СЗ „Самолет-Калиновка“. Это необходимо для оперативного решения вопросов, связанных со сбором, проверкой документов и согласованием условий переезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.