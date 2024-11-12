До 2030 года в столице построят более 80 объектов по программе создания МПТ

В Москве до 2030 года возведут офисы, детсады, школы, образовательные, спортивные, логистические и промышленные комплексы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

С начала текущего года суммарная площадь возводимых по программе объектов удвоилась в сравнении с показателями 2023 года.

«Планируем возвести больше 80 объектов, которые помогут создать свыше 158 тыс. рабочих мест», — сказал Собянин.

Среди запланированных объектов — возведение многофункционального офисное-торгового центра и детсада в районе Метрогородок.

В районах Ново-Переделкино, Можайский, Кунцево, Раменки, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Солнцево построят школу, производственный комплекс пищевой промышленности, логистический и 10 офисных центров.

В Крюкове появится логистический парк и 2 промкомплекса, а в Ростокине — спорткомплекс.

В Печатниках, Лефортове, Рязанском и Нижегородском районах возведут учебно-воспитательный комплекс с детсадом и школой, а также 3 деловых центра.

Самое большое количество объектов откроют в ТиНАО — 3 центра инноваций, 3 предприятия строительной промышленности, 11 логистических парков, Центр подготовки сборных России по баскетболу и другие объекты.

Всего в рамках программы создания МПТ привлекут свыше 2 трлн рублей инвестиций.

«Реализация программы мест приложения труда предоставляет значительные преимущества для города, девелоперов и жителей. Для города это возможность дополнить инфраструктурой развивающиеся районы, где строятся жилые проекты. Девелоперы получают прибыль от реализации коммерческого объекта. Программа решает и социальные вопросы. Наличие рабочих мест в пешей доступности от дома позволяет людям тратить меньше времени на дорогу и больше на личные дела, хобби и общение с семьей. Это улучшает качество жизни и способствует развитию концепции города пятнадцатиминутной доступности, где все необходимое находится рядом», — рассказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов сообщил, что в 2025 году по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется ввести в эксплуатацию 7 промышленных объектов.

«В Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств», — пояснил Гарбузов.

Он подчеркнул, что всего город благодаря этому получит больше 1 тыс. новых рабочих мест.