До 10%: риелтор дал прогноз на рост цен аренды жилья

Риелтор Апрелев рассказал о росте цен на аренду жилья к осени

Риелтор Константин Апрелев заявил, что к ноябрю цены могут на аренду жилья в крупных городах могут вырасти примерно на 10%, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Начиная с декабря в городах идет снижение цен, которое продолжается до июля. Рост цен наблюдается в течение 3-4 месяцев, а потом эта цена отыгрывается в течении 8-9 месяцев», — сказал специалист.

В 2024 году цены резко взлетели из-за большого спроса, а осенью прошлого и позапрошлого темпы были еще более существенными. В Москве они выросли на 35-40%, это было связано с инфляционными ожиданиями и увеличением доходов населения.

При этом, по словам риелтора, любые изменения на рынке найма быстро отыгрываются. В некоторые месяцы стоимость жилья резко дорожает, затем происходит период отката.

Одновременно рынок найма жилья в крупных городах и городах-миллионниках с августа возрастает. На это влияет миграция вновь поступивших в высшие учебные заведения студентов, а с сентября приезжают квалифицированные рабочие из ближнего зарубежья и регионов России.