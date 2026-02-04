Дмитровский, Истра и Волоколамский округа лидируют по числу лотов на торгах в Подмосковье

С 26 по 30 января 2026 года в Подмосковье на торги выставили 157 объектов, больше всего — в Дмитровском, Истринском и Волоколамском округах, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Дмитровском округе размещено более 359 лотов, в Истринском — более 87, в Волоколамском — более 57. В Волоколамском округе, например, в аренду предлагается земельный участок площадью 17 соток в селе Суворово с начальной ценой 49 327,2 рубля в год.

С начала 2026 года победителям аукционов в Дмитровском округе передали в аренду 11 земельных участков и 10 — в собственность; в Истринском — 4 участка в аренду и 4 в собственность; в Волоколамском — 9 участков в аренду и 5 в собственность.

Информация о лотах доступна на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. В телеграм-канале комитета публикуются актуальные подборки лотов и инструкции по участию в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.