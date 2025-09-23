Дмитровский драматический театр открыл 35-й сезон в новом помещении

Шувалов осмотрел его помещения и побывал на репетиции любимой многими комедии «Любовь и голуби». Познакомился с директором ДДТ Мариной Мурашкиной и актерами, они рассказали ему о своем втором доме — любимом театре.

История ДДТ берет начало в 1967 году, когда при районном дворце культуры был создан самодеятельный народный театральный коллектив.

Сегодня Дмитровский драматический театр — один из лучших в Московской области. Его труппа состоит из 16 профессиональных артистов. В этом сезоне к работе приступили пятеро новых актеров, среди которых заслуженный артист РФ Владимир Воробьев.

Театр пользуется заслуженным успехом: в его репертуаре — 43 спектакля, 21 из которых предназначен для детской аудитории. Билеты часто раскупаются за месяц вперед — вот что значит настоящая зрительская любовь! Игру актеров высоко ценят не только жители Дмитрова, но и гости округа.

«В детстве я занималась в театральной студии Дворца культуры. Уже тогда от души полюбила наш театр, его актеров и режиссеров. Стараюсь не пропускать ни одной премьеры — мне нравится все, что делает дмитровская труппа. Здесь творят настоящие артисты. Браво!» — поделилась жительница Дмитрова.

Жизнь театра не ограничивается только спектаклями. Здесь реализуются проекты для участников программы «Активное долголетие», ведется работа с участниками СВО и их семьями.

В этом году ДДТ переехал из центрального дворца культуры «Созвездие» в здание дома культуры — филиал «На Большевистской» в Дмитрове. Новое пространство открывает большие возможности: зрительный зал теперь рассчитан на 180 мест, а увеличенная сцена позволяет воплощать самые смелые творческие замыслы.

В настоящее время идет подготовка пакета документов для вступления в федеральную программу по модернизации театров. Это позволит провести ремонт здания, обновить интерьеры, а также приобрести новое световое и звуковое оборудование.

«Рад, что в Дмитрове есть такой замечательный театр, столь востребованный у зрителей. Обязательно приду на один из спектаклей. Коллективу желаю новых творческих успехов — интересных постановок, премьер, побед в конкурсах и, конечно, самых громких аплодисментов после каждого спектакля», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.