Для жителей подмосковного ЖК «Пригород Лесное» откроют парковку в 2026 г

В Подмосковье открыли продажи машино-мест в многофункциональном паркинге, который построят для жителей жилого комплекса «Пригород Лесное» вблизи деревень Молоково и Дальние Прудищи на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.

Реализация машино-мест осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента завершения строительства и ввода паркинга в эксплуатацию.

Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Согласно проекту, здание многоуровневой парковки общей площадью более 53 тыс. квадратных будет 10-этажным. Здесь для жителей ЖК обустроят 1849 машино-мест. На первом этаже новой парковки разместят 28 парковочных мест для маломобильных групп населения, автосервис, а также посты автомойки и торговые объекты. Входные группы паркинга обустроят в концепции «безбарьерного» доступа.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся проезды, тротуары и зеленый газон. А также парковочные места для временного хранения личных автомобилей сотрудников паркинга.

Завершить строительство паркинга планируют в IV квартале 2026 года.

ЖК «Пригород Лесное» находится в окружении Богдановского и Коробовского лесничеств. Параллельно с возведением корпусов ЖК строят и объекты социальной инфраструктуры: два детских сада на 360 и 250 мест, две школы — на 1,1 тыс. мест каждая, поликлинику на 1 тыс. посещений в смену.

Всего проектом предусмотрено 17 детских садов, 9 школ, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2 тыс. посещений в смену, а также отделение полиции и пожарное депо.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.