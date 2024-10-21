сегодня в 18:10

Для строительства ФОКа в Кашире передано 2 га земли

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано дирекции заказчика капитального строительства предоставление земельного участка площадью 2 га с видом разрешенного использования «спорт» для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, сообщает пресс-служба ведомства.

Современный спортивный объект будет построен на ул. Парковая в Кашире. Площадь здания составит свыше 5 тыс. кв. метров, в составе которого предусмотрено 4 блока: блок входной группы для посетителей, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, в том числе медицинского.

Работы будут проведены в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Посещать ФОК смогут более 300 человек.

Начало строительства запланировано уже в следующем году, сдача объекта намечена на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.