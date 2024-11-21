сегодня в 17:13

Для строительства фельдшерского здравпункта в Кашире передан участок

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано ГКУМО «Дирекция заказчика капитального строительства» предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,4 га с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для строительства здания фельдшерского здравпункта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фельдшерский здравпункт будет построен в д. Каменка, строительство которого стало возможным благодаря государственной программе Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Здравоохранение».

В новом медицинском учреждении будут организованы кабинет для приема пациентов, процедурная, а также помещения для хранения медикаментов и оборудования. Прилегающую территорию благоустроят.

Благодаря строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и здравпунктов на территории Московской области жители в отдаленных селах и деревнях получают качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Ввести в эксплуатацию новый объект здравоохранения планируется в 2025 году.

В 2024 году в перечень муниципальных образований, участвующих в реализации программы «Земля врачам», включили и городской округ Кашира. Льгота представляется работникам 39 специальностей. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого списка или найти участок самостоятельно на кадастровой карте и подать заявку портале Госуслуг Московской области. На оформление уходит 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.