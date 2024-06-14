сегодня в 16:25

Для капремонта железнодорожного техникума в Орехово-Зуевском определен подрядчик

В Орехово-Зуеве подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта двух корпусов железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко. По итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Подрядчиком на площадке выступает ООО «Элитспецстрой».

В рамках технического задания в здании учебного корпуса и мастерских планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Площадь учебного корпуса на улице Коминтерна более 5,5 тыс. кв. метров, площадь здания, где размещаются мастерские более 2,5 тыс. кв. метров.

Дата создания образовательной организации 1932 год.

Открыть обновленные корпуса планируется 1 сентября 2025 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.