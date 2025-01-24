Для 392 семей в ЖК «Ильинские Луга» Красногорска построят новый дом

В Подмосковье возводят жилой квартал «Ильинские луга». Выдано разрешение на строительство многоэтажного дома для 392 семей в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В 9-этажном доме общей площадью более 27 тыс. кв. метров запроектированы квартиры различной планировки: от студий до трехкомнатных евроформата. На первых этажах здания разместят коммерческие помещения. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. В безопасных дворах без машин установят игровые комплексы для детей, инфраструктуру для занятий спортом, воркаут-площадку и зоны для тихого отдыха.

Проект «Ильинские луга» расположен в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2 950 мест, 4 школы суммарно на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки. Уже открыто большое игровое пространство для детей — PlayHub «Гравити».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.