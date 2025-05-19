Дизайнер раскрыла секреты обустройства маленького балкона

сегодня в 16:41

Даже маленький балкон можно превратить в уютное пространство для отдыха, если учесть несколько важных нюансов. Об этом рассказала дизайнер Мария Боровская.

Прежде всего — максимум света: убрать все лишнее, освободить центр, мебель разместить вдоль стен. Светлые оттенки и пастельные тона визуально расширяют пространство и придают легкость.

Складная мебель — отличное решение: ее можно убрать, когда она не нужна. Предпочтение стоит отдать уличной текстильной мебели — она выглядит уютнее и подходит для балкона.

«Декор — важный элемент уюта. Яркие подушки, пледы, небольшие коврики добавляют цвета и комфорта. Выбирайте текстиль с влагостойкой пропиткой. А подвесные растения и кашпо сэкономят место и добавят зелени», — рассказала в эфире радио Sputnik Боровская.

Для теплой атмосферы по вечерам подойдут гирлянды и свечи. Главное — не перегружать пространство: чистота и свет делают балкон визуально просторнее.