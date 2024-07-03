сегодня в 08:21

Девять столичных площадок добавили к программе реновации

Девять новых площадок включили в столичную программу реновации. Они находятся в пяти округах и семи районах Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Благодаря новостройкам тут получится расселить 23 старых дома, комфортное жилье получат 4,2 тыс. москвичей.

Всего для реновации подобрали 623 площадки. Специалисты построили 314 жилых комплексов, в работе находится еще 475.

Сейчас в городе переехали или находятся в процессе переселения свыше 163 тыс. жителей.