Девять помещений в Некрасовке реализуют на открытых аукционах

Помещения находятся в двух домах на ул. Вертолетчиков недалеко от местной зоны отдыха — парка «Дружба».

«Некрасовка — активно развивающийся столичный район. Совсем недавно здесь открыли благоустроенный парк «Дружба», который стал одним из главных мест отдыха для жителей как Некрасовки и соседнего Косино-Ухтомского, так и подмосковного города Люберцы. На открытых торгах сейчас можно приобрести девять нежилых помещений в непосредственной близости от парка. Они находятся по адресу: улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2, а их площадь варьируется от 50,5 до 94,3 кв. м. Благодаря свободному назначению объектов победители торгов смогут открыть здесь практически любой бизнес: магазины, кафе, медицинские кабинеты или другие коммерческие точки», — прокомментировал Пуртов.

Объекты расположены на первых этажах, имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям. Прием заявок на участие в торгах завершится 12 и 19 января. Аукционы пройдут 15 и 27 января на электронной площадке «Росэлторг».

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Больше информации об экономике Москвы можно прочитать в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.