Девять незаконных объектов снесут в округе Мытищи

Арбитражный суд Московской области признал законными и обоснованными требования администрации городского округа Мытищи и вынес решение о сносе девяти объектов, расположенных по соседству с деревней Сгонники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На землях, предназначенных под сельскохозяйственное производство, функционирует предприятие по переработке мусорных отходов, что было подтверждено судебной комплексной строительно-технической и землеустроительной экспертизами. Также здесь осуществляется складирование пиломатериалов, расположено складское здание с пристроенным офисом продаж. Все это не соответствует виду разрешенного использования земельного участка.

В рамках проведенной экспертизы установлено, что объекты создают угрозу для жизни и здоровья граждан. Во время рассмотрения дела земельный участок был осмотрен, по результатам проверки установлено, что на нем ведется и производственная деятельность — сварка мангалов. В восточной части участка расположилась свалка, ведутся работы с применением строительной техники, проводится весовой контроль грузового автотранспорта. На значительной территории присутствуют навалы строительного мусора, находятся незаконные строения, такие, как хозяйственные блоки, контейнеры и другие.

Согласно решению суда, в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу ответчику необходимо снести все здания и сооружения. В противном случае право на снос предоставлено службам администрации городского округа.

«Использование сельскохозяйственных земель не по назначению — это общая тенденция, характерная не только для нашего муниципалитета, — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко. — Вместо грядок и теплиц возводятся склады и целые производственные предприятия, осуществляется незаконная коммерческая деятельность. В Мытищах такие объекты успешно выявляются и будут выявляться в дальнейшем специалистами нашего управления, а незаконная деятельность таких объектов будет пресекаться».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.