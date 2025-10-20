Девелоперы в России увеличивают цены на жилье из-за установки кондиционеров

Наличие систем кондиционирования стало важным фактором при формировании стоимости жилья в России, что приводит к росту цен на объекты, сообщает Sputnik .

Системы кондиционирования становятся обязательным элементом при проектировании жилых и коммерческих объектов, отметила директор по развитию эко-системы Urban Grade Анастасия Кременчук. По ее словам, этот фактор все чаще влияет на стоимость недвижимости в России.

Эксперт пояснила, что традиционно цена жилья зависит от множества параметров: района, строительных материалов, архитектурных решений, количества квартир на этаже, систем отопления, энергосбережения, парковки и ландшафтного дизайна. Однако сейчас в Москве при определении класса жилого комплекса на втором месте после архитектурных решений стоит наличие климатического оборудования.

«Системы кондиционирования становятся стандартом: это уже обязательный элемент проектирования. В будущем они будут восприниматься как must-have в большинстве проектов, что мы видим уже сейчас в государственных программах здравоохранения и образования», — подчеркнула Кременчук.

Она добавила, что наличие таких систем повышает ценность и привлекательность объектов на рынке недвижимости, что приводит к увеличению их стоимости.

