Девелопер Архангельская назвала ошибки при покупке новостроек

Руководитель управления коммерческих сервисов компании «Мангазея» Юлия Архангельская перечислила типичные ошибки при покупке квартиры в ипотеку и объяснила, как их избежать, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, многие покупатели начинают с выбора квартиры, а не с оценки бюджета, что приводит к завышенным ожиданиям и риску чрезмерной долговой нагрузки.

«Даже более зрелый возраст не страхует от типичных ошибок при покупке первой квартиры в ипотеку. Главная из них — сначала выбирать понравившийся лот, а уже потом пытаться понять, потянет ли семья такой кредит. Максимальный срок снижает платеж, но увеличивает итоговую переплату, а слишком короткий, напротив, создает серьезную нагрузку. Начинать стоит с оценки допустимой долговой нагрузки, стабильности доходов и наличия финансовой подушки. После этого лучше заранее подать заявку в банк и получить предварительное одобрение, а уже затем выбирать квартиру в подходящем проекте», — отметила Архангельская.

Она рекомендовала ориентироваться на платеж в 30–35% дохода и общий уровень долговой нагрузки не выше 40–50%. Также важно учитывать полную стоимость кредита, а не только ставку.

Покупатели, по словам эксперта, часто переоценивают значение планировки и внешнего вида проекта, игнорируя транспортную доступность, загруженность школ и инженерные характеристики дома. Дополнительные расходы на ремонт и аренду во время строительства могут увеличить бюджет еще на 15–20%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.