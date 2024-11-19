Детскую школу искусств в Люберцах откроют после капремонта в сентябре 2025 года

Проверка состоялась при участии председателя комитета по культуре округа, муниципального координатора проекта «Культура малой Родины» Ильи Рожникова.

Работы находятся на начальной стадии. В школе обучаются порядка 500 детей, трудятся 27 педагогов — все переведены на время в КЦ «Дом офицеров».

«Центральная часть здания 1938 года постройки, в 1953 и в 1975 годах появились пристройки к нему. Объект требует капремонта. Он вошел в народную программу «Единой России» и благодаря губернатору Андрею Воробьеву — в госпрограмму Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», — отметил Дениско.

Он пояснил, что работы выполняет «Региональная строительная производственная компания». В настоящее время ведется демонтаж. Открыть обновленное здание после капремонта планируется в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.