Детскую школу искусств № 3 Балашихи после капремонта планируют открыть в декабре

Глава городского округа Сергей Юров проверил ход ремонтных работ в образовательном учреждении на улице Зеленой, 18 вместе с представителями подрядчика и руководством школы. Здесь с апреля текущего года начали ремонт здания в рамках национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На объекте работают 40 человек. Фасад здания уже сделан, далее предстоит его покраска. Рабочие устанавливают перегородки, прокладывают внутренние инженерные сети. В ближайшие две недели они планируют завершить кровлю. Сохранят и изюминку здания — мозаику на одной из стен. Общая площадь капремонта составит почти 1,3 тыс. кв. м.

«Благодаря реализации федерального проекта продолжается ремонт важного для нашего города объекта — Детской школы искусств № 3. Долгое время она располагалась в средней школе № 24. Несколько лет назад школе выделили здание, в котором ранее находились институт, клуб фабрики и другие учреждения. В апреле здесь начался ремонт, рабочие полностью меняют инженерные коммуникации, кровлю, фасад здания. Кроме того, в школе появится новое оборудование. Планируем все работы завершить уже в этом году и в декабре открыть обновлённую школу», — сообщил Сергей Юров.

Детская школа искусств № 3 переехала в здание на Зеленой улице, 18 в 2021 году. Здесь обучаются 365 детей, трудятся 23 преподавателя и концертмейстера. В школе действуют фортепианный, теоретический, народный, вокально-хоровой, подготовительный отделы, классы скрипки, духовых инструментов и хореографии, отдел изобразительного искусства. На время капитального ремонта занятия проводят во Дворце культуры «Балашиха», а также во втором корпусе средней школы № 25 на улице Орджоникидзе и в отделении школы искусств № 3 на Зеленой улице, 30.

После капитального ремонта в школе смогут заниматься до 500 человек.

«Очень рады, что попали в федеральный проект и ждем окончания капремонта! Изменения в планировке здания позволят не только привлечь новых учеников, но и добавить направления — открыть классы домры, балалайки, театральное отделение, возобновить работу народного оркестра, который был у нас до 2019 года. Кроме того, на втором этаже появится зал, рассчитанный на 75 мест, со сценой и роялем. Теперь мы сможем проводить в нашей школе полноценные концерты», — сказал директор ДШИ № 3 Алексей Коваленко.

Детскую школу искусств № 3 открыли в Балашихе 1 сентября 1966 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.