Детскую поликлинику в Истринской клинической больнице планируют отремонтировать

Детскую поликлинику в ГБУЗ МО «Истринская клиническая больница» планируют отремонтировать. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Истринская клиническая больница», детская поликлиника в городском округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Истринская клиническая больница», детская поликлиника по адресу: Московская область, округ Истра, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 5, корп.11.

Выполнение работ предполагает демонтаж покрытий, монтажные и отделочные работы, замена сантехнических приборов и электромонтажные работы, установку систем безопасности, планируется завершить к концу 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.