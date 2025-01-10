Детскую поликлинику в Чехове построят до конца 2025 года

Поликлинику для детей на 500 посещений в смену в Чехове построят до конца 2025 года. Сейчас ведется установка оконных блоков, строители приступают к отделке внутренних помещений. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. кв. метров. Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования. Будут работать зоны реабилитации, функциональной диагностики. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где маленьким жителям смогут оказать необходимую помощь. Ввод здания в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Здание возводят по новому подмосковному стандарту поликлиник. Ему будет соответствовать и цветовое оформление фасадов. В медучреждении сделают понятную навигацию и удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей разместят таким образом, что наиболее востребованные расположат на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, чтобы маленькие жители Чехова смогли пройти обследования и получить лечение максимально близко к дому. На прилегающей территории появится парковочное пространство, будет установлена детская игровая площадка, обустроены места для отдыха.

Сдать новый объект здравоохранения планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.