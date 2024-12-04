Детскую поликлинику продолжают строить в Чехове в рамках народной программы ЕР

В городском округе Чехов в рамках народной программы партии «Единая Россия» активно продолжается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений за смену, она расположена по адресу: ул. Мира, дом № 4а. В проекте участвуют 52 рабочих, 5 инженеров и 2 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии, главы округа Чехов Михаила Собакина.

Народная программа партии — живой документ, который постоянно пополняется и совершенствуется в зависимости от вызовов времени. В нем отражены потребности граждан, касающиеся здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, активного долголетия пожилых людей, а также защиты материнства и детства, которые являются приоритетными направлениями для партии «Единая Россия».

«На данный момент строительная готовность объекта составляет 26%. Заканчиваются работы по кладке наружных стен 4-го этажа, после чего начнется обустройство кровли. В течение двух недель начнется поставка окон, а до конца года здание будет полностью закрыто», — поделился глава округа Михаил Собакин и отметил, что все работы ведутся в графике.

Глава округа рассказал, что в новой поликлинике разместится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации.

Помимо этого, предусмотрены залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, приемные физиотерапевтов и психологов. Плановая дата ввода детской поликлиники в эксплуатацию — 31 декабря 2025 года.

Строительство поликлиники происходит в рамках государственного проекта «Здравоохранение» и в рамках осуществления Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.