Детскому саду для 350 малышей в Люберцах присвоили кадастровый номер

Детскому саду для 350 малышей в Люберцах присвоен кадастровый номер. Соцобъект расположен на территории ЖК «Жулебино парк». Учреждение для малышей возвели в рамках КРТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики и управления Росреестра Подмосковья.

В детском саду смогут единовременно пребывать 14 групп детей. Площадь трехэтажного здания составляет 4,7 тыс. кв. метров. На первом этаже оборудован музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже.

ЖК «Жулебино парк» построен в окружении природы. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. В жилом квартале уже открыт детский сад для 350 малышей, строят школу на 1 500 мест и еще один детский сад на 350 мест. В эксплуатацию введены две поликлиники каждая на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.