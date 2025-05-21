Детское пространство по мотивам сказок Льюиса Кэрролла откроют в Новой Москве

Группа компаний «Самолет» возведет в жилом комплексе «Остафьево» многофункциональное игровое пространство «Алиса в Стране Чудес», вдохновленное сказками Льюиса Кэрролла. Оно будет представлять собой тематический плейхаб площадью 0,4 га, сообщает пресс-служба ГК.

Площадка будет органично вписана в застройку, здесь же будут представлены авторские арт-объекты. Более 50% всей территории детского пространства займет озеленение, благодаря чему создастся эффект настоящего леса.

Входом в плейхаб послужат зеркальные арт-объекты и инсталляции. С помощью них ребенок как бы перейдет из современного города в волшебный мир Зазеркалья. Всего посетителям будут доступны восемь смысловых зон, они связаны с главами из сказок про приключения Алисы. Построенный игровой маршрут поможет маленьким гостям разить творчество, логику, моторику и воображение.

Центральной площадкой станет многоуровневый веревочный парк «Сказочный лес». Там смогут играть дети 7-12 лет. В данной зоне разместят шесть башен, которые олицетворяют шахматные фигуры. Они будут соединены канатными мостами, пошаговыми тропами и лазательными сетками.

Для самых маленьких (до 3 лет) подготовят мягкую и безопасную зону «В гостях у Белой Королевы». Там поместят песочницы, сенсорные столы для игры с песком и водой. А ребят от 3 до 7 лет ждет активная игровая сцена «В погоне за кроликом» — с тоннелями, батутами, горками и качелями. Кроме того, детям всех возрастов будет доступна открытая зеленая лужайка «Поле поединка», где можно будет поиграть в бадминтон, волейбол, провести пикник.

Для отдыха создадут три тематические зоны. В зоне «Летний сон» можно будет почитать книгу, в зоне «В гостях у шляпника» — поиграть в настольные игры или заняться рукоделием, а зона «Мир на шахматной доске» — это площадка отдыха с игровыми элементами, напоминающими шахматные фигуры.

«Мы создаем в своих жилых комплексах тематические плейхабы — особое детское пространство, ориентированное на интересы детей и взрослых самых разных возрастов. При этом все активности объединены главной идеей. Наш новый плейхаб „крутится“ вокруг чудесного мира Алисы. Создавая детское пространство, мы постарались сохранить особый волшебный дух сказки и волшебства», — сказал Леон Пряжников, директор по продукту группы «Самолет».

Этот проект станет уже вторым детским игровым пространством такого масштаба в ЖК. Площадка откроет свои двери для детей и взрослых летом текущего года.