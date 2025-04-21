Детский сад в Щелково-7 готов более чем наполовину

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детского сада на 240 мест в городе Щелково вблизи улицы Неделина микрорайона Щелково-7. Дошкольное учреждение возводят по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Стройготовность объекта достигла 63%. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. На строительной площадке задействованы 35 рабочих и 2 единицы техники.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят 10 групп воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой групповой ячейке оборудуют игровые комнаты, спальни, раздевалки и буфетные зоны. А также медицинский и пищевой блоки, кабинеты психолога и логопеда, спортивный и музыкальный залы, помещения охраны и колясочная для ясельных групп.

Территорию детского сада озеленят и благоустроят игровыми площадками в соответствии с возрастными группами воспитанников.

Завершить строительство планируют в III квартале 2025 года.

В городском округе Щелково под надзором Главгосстройнадзора строится еще один детский сад на 300 мест в ЖК «Новоград Монино».

Следить за строительством этого детского сада, а также других объектов в Московской области, можно в режиме онлайн. Для этого откройте раздел «Стройка» на региональном портале «Решаем вместе», выберите округ и тип объекта. Или спросите у Алисы. Просто скажите голосовому помощнику: «Узнай у „Подмосковных строек“, как строится…», и назовите адрес объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.