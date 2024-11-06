Детский сад в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году

В следующем году завершат капремонт детского сада в Королеве, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ «Лицей № 5» (дошкольное отделение) в городском округе Королев», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБОУ «Лицей № 5» (дошкольное отделение) Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 47А».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1967 года постройки, общая площадь которого 1 072,6 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.