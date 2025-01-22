Детский сад с солнечными акцентами на фасадах появится в Красногорске

Мособлархитектура согласовала архитектурно-художественное решение нового детского сада, который планируется к реализации в поселке городского типа Путилково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По проекту дошкольное учреждение площадью 3 740 кв. метров сможет принять 250 воспитанников от 2 до 7 лет. Детский сад комфортно разместит 10 групп по 25 детей со всеми необходимыми удобствами», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Начало строительства запланировано на II квартал текущего года.

Внутри здания разместятся просторные групповые ячейки со всеми необходимыми помещениями: буфетными, спальнями, раздевальными, игровыми и туалетными. В детском саду также появятся музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла. На первом этаже оборудуют медицинский кабинет, а на втором — кабинет логопеда.

В качестве основного материала отделки выступит клинкерная плитка бежевого цвета и светло-серые алюминиевые панели с декоративным покрытием. В обрамлении входных групп используются желтые и серо-белые металлические панели.

«В основе пластического решения трехэтажного здания детского сада — прямоугольный объем. Цветовая композиция подчеркнуто сдержанная, нейтральная, становится удачным фоном для яркого оттенка желтого, почти золотого. Так ранним утром солнечные лучи пронизывают серое, еще не проснувшееся небо. Ритм окон поддержан рисунком в виде горизонтальных полос, создаваемых чередованием бежевого и графитового оттенка плитки», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Входы в здание выполнят с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации безбарьерной среды. На крыше детского сада появится красочная абстракция в теплых тонах, благодаря чему неэксплуатируемая кровля выступит в качестве «пятого фасада» здания.

На территории детского сада выполнят комплексное благоустройство: высадят деревья и кустарники, проложат прогулочные дорожки, оборудуют игровые и физкультурно-оздоровительные площадки. Также появится зона для хранения колясок и велосипедная парковка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.