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Детский сад «Ромашка» в Мытищах откроется для 250 малышей в сентябре

Строительство детского сада, рассчитанного на 250 детей, в Мытищах завершено. Детский сад построен в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте все строительно-монтажные работы завершены. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Детский сад готовится к открытию», — уточняется в сообщении.

В новом детском саду разместились все необходимые помещения для воспитанников: игровые, спальни, раздевалки, буфеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, где установлены теневые навесы, песочницы, детские игровые комплексы.

Общая площадь трехэтажного здания составляет более 3,5 тыс. кв. метров.

В сентябре детский сад откроет двери для своих маленьких воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.