Детский сад №4 в Чехове откроют после капремонта в Подмосковье

Детский сад №4 на улице Ильича в Чехове готовят к открытию после капитального ремонта. Строители завершают пусконаладку инженерных систем, оборудование пищеблока и сборку мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт здания 1964 года постройки площадью 993,2 кв. м вышел на финишную стадию. В настоящее время на объекте работают 14 человек. Специалисты проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования пищеблока, а также собирают мебель.

В здании выполнили фасадные и кровельные работы, обновили входную группу. Полностью заменены инженерные коммуникации и сантехника, окна и двери, проведены внутренние отделочные работы. В детский сад поставили новую мебель и учебное оборудование, обновили оснащение пищеблока.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Детский сад посещают более 110 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.