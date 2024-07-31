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Детский сад на 500 мест построят в округе Химки

Мособлархитектура поддержала архитектурно-художественное решение детской дошкольной образовательной организации в городе Химки около Олимпийской улицы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новое дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение 20 групп для 500 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая площадь здания составит порядка 6 100 квадратных метров», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Трехэтажное здание представляет собой вытянутую прямоугольную форму в плане. Выразительность сдержанным формам придают ризалиты — выступающие вверх элементы здания, не влияющие на планировочные решения и отсылающие к силуэтам домов со скатными крышами.

В облицовке фасадов применены материалы, приближенные к текстуре натурального дерева в теплых коричнево-песочных оттенках — керамогранитные плиты с вертикальной и горизонтальной раскладкой, а также фиброцементные панели светло-серого цвета. Цоколь выполнен из гранитной плитки темно-серого оттенка.

Главный и второстепенный входы в здание оформлены металлическими кассетами латунного оттенка и заглублены в нишу выступающего над ними объема второго этажа.

Проект предусматривает создание просторных групповых ячеек с игровыми комнатами, залы для проведения музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, пищевой блок, административные и технические помещения.

На прилегающей территории садика планируется комплексное благоустройство с обустройством игровых и спортивных площадок, зон отдыха с теневыми навесами, озеленением, организацией велопарковки и мест для остановки автомобильного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.