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Детский сад на 400 мест построят в ЖК «Мечта» Дмитровского округа

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада в селе Озерецкое Дмитровского округа. Новое учреждение дошкольного образования возведут в рамках развития территории ЖК «Мечта». Застройщик начал работы подготовительного периода.

Новый детсад рассчитан на 16 групп общей численностью 400 человек. Здание площадью около 5,4 тыс. кв. метров будет трехэтажным. На первом этаже будет входная группа с комнатой охраны, медицинский и пищевой блоки, 4 групповые ячейки ранней и младшей возрастных категорий. А также санитарно-бытовые помещения персонала.

На втором этаже — шесть групповых ячеек младшей и старшей возрастных категорий, музыкальный и гимнастический залы, кладовые, кабинеты преподавателей, санитарно-бытовые и технические помещения.

На верхнем этаже обустроят 6 групповых ячеек старшей и подготовительной возрастных категорий, административные, санитарно-бытовые и технические помещения. Для вертикального сообщения между этажами запроектирован пассажирский лифт грузоподъемностью 1 000 кг.

Для маленьких жителей ЖК «Мечта» функционируют 2 частных детских сада, муниципальная школа на 550 мест, православная гимназия, частная школа с углубленным изучением математики, а также общественный центр с различными кружками и секциями.

На территории комплекса 11 кварталов, четыре из которых готовы принять новых жителей. Каждый квартал обладает своим архитектурным стилем и мультиформатной застройкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.