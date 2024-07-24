Детский сад на 350 мест в деревне Коробово Ленинского округа готов к открытию

Детский сад для 350 малышей в новом микрорайоне «Горки парк» вблизи деревни Коробово уже полностью построен и введен в эксплуатацию. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетили объект, чтобы убедиться в его готовности к открытию. Об этом сообщила пресс-служба главы округа.

«Строители в срок выполнили свои обязательства, все сделано на высоком уровне, с учетом современных требований. Хорошее проектное решение — уютно, светло, ухоженная территория, есть все необходимое для занятий. На сегодняшний день продолжается лицензирование образовательной организации и комплектование штата сотрудников, чтобы в начале учебного года ребята из этого микрорайона могли пойти в детский сад рядом с домом», — сказал Игорь Брынцалов.

По словам главы Ленинского округа, «Горки парк» — новый, развивающийся жилой комплекс, в котором в перспективе будут проживать порядка 27 тысяч человек, и наличие социальной инфраструктуры здесь — один из ключевых вопросов. В новый детский сад зачислены уже 250 детей.

«Сад рассчитан на 15 групп детей, в том числе 3 группы — для малышей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Учреждение войдет в состав образовательного центра „Старт“. В него также входит школа на 1100 мест в ЖК „Пригород Лесное“. В ближайшем будущем откроется и школа на 1100 мест в Коробово. Ее ввод в эксплуатацию планируется на декабрь текущего года», — уточнил заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Здание детского сада — трехэтажное, здесь предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок, зал ожидания для родителей и колясочная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.