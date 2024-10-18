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Детский сад на 315 мест в ЖК «Лесобережный» Красногорска откроется в 2025 году

Ход строительства детского сада на 315 мест в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья. На сегодняшний день текущая готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данном этапе готовы котлован, фундамент, вертикальные конструкции подземной и надземной частей здания. Строители выполняют внутреннюю отделку, монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию.

В трехэтажном здании площадью более 4 тыс. квадратных метров разместятся групповые ячейки для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На первом этаже оборудуют зону ожидания для родителей, пост охраны учреждения и медицинский блок с процедурным кабинетом. В дошкольном учреждении также предусмотрен пищевой блок, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих игр.

На прилегающей территории выполнят благоустройство и озеленение, здесь также появится цветочный сад, где дети смогут самостоятельно высаживать растения и ухаживать за ними.

Завершение работ запланировано на второй квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.