Детский сад на 315 мест строят на территории ЖК «Лесобережный» в Красногорске

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства детского сада на территории ЖК «Лесобережный» в селе Николо-Урюпино Красногорска. Дошкольное образовательное учреждение на 315 мест начали возводить в феврале текущего года, на сегодняшний день его строительная готовность составляет 12%. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Готовы котлован, фундамент и вертикальные конструкции подземной части здания. Строители приступили к устройству плиты перекрытия.

Трехэтажное здание площадью 4,3 тыс. кв. метров вместит административные и групповые помещения, медицинский и пищевой блоки, многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих игр. А также гардеробы, спальни, пост охраны, кабинеты логопеда и психолога. Прилегающую территорию детского сада оснастят дополнительным функционалом. Для детей обустроят сад, где они смогут высаживать цветы. Возле входа появится зона ожидания для родителей.

Завершить строительство планируют во II квартале 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.