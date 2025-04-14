Детский сад на 300 мест построят на территории ЖК «1-й Донской» в Ленинском городском округе. На объекте сейчас работают порядка 50 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На площадке выполнены земляные работы, монолитная часть подземного этажа, сейчас осуществляется устройство и гидроизоляция цокольного этажа. Помимо этого, строители приступили к возведению первого этажа здания.

Детский сад спроектирован с учетом современных стандартов образования и потребностей детей. Учреждение расположено в южной части ЖК, между жилыми домами и общеобразовательной школой. Трехэтажное здание имеет прямоугольную форму. Для разнообразия фасада применена яркая, акцентирующая палитра цветов в виде наружных оконных откосов. В отделке планируется применить клинкерную и керамогранитную плитку. В центральной части здания используется стеклянный фасад, создающий ощущение прозрачности.

В учреждении предусмотрены светлые и просторные группы с безопасной мебелью и игровыми зонами; многофункциональные залы для занятий музыкой и творчеством, физкультурой; пищеблок с полноценным и сбалансированным питанием, а также медицинский кабинет для регулярного наблюдения за здоровьем детей.

Для воспитанников организуют игровые площадки с оборудованием, направленным на развитие детей, спортивные зоны для активных занятий на свежем воздухе. Изюминкой благоустройства станет амфитеатр, где можно проводить групповые занятия на открытом воздухе.

ЖК «1-й Донской» — современный жилой комплекс комфорт-класса, который ГК ФСК возводит под брендом «1-й ДСК» в Ленинском городском округе, в деревне Сапроново. ЖК сочетает в себе качественное жилье и развитую инфраструктуру. Проект реализуется с учетом принципов комфортной городской среды и ориентирован на семейные ценности. В состав ЖК входят девять домов, два детских сада, школа и станция скорой помощи. Первые корпуса комплекса будут сданы уже в 2025.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.