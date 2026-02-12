Детский сад на 300 мест достроят в Ленинском округе в марте 2026 года

В деревне Сапроново Ленинского городского округа завершается строительство детского сада на 300 мест, объект планируют сдать в марте 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Ленинском округе Подмосковья завершают строительство детского сада площадью более 4,3 тыс. кв. метров. Учреждение рассчитано на 300 детей в возрасте от двух до семи лет и расположено в жилом квартале «Первый Донской».

В трехэтажном здании предусмотрены групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, а также все необходимые хозяйственные помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные комплексы, установят теневые навесы и высадят кустарники для защиты от шума и пыли.

Строительная готовность объекта составляет 95%. Планируется, что детский сад будет сдан в эксплуатацию в марте 2026 года.

Застройщик обратился в Главгосстройнадзор Московской области с запросом о профилактическом визите перед итоговой проверкой. Инспектор провел консультацию, ответил на вопросы участников строительства и выдал рекомендации по обеспечению безопасности и соблюдению обязательных требований.

Если застройщик выполнит все рекомендации, срок итоговой проверки сократится с 10 до 3 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.