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Детский сад на 250 мест в пос Поварово Солнечногорска построят в 2025 году

Детский сад на 250 воспитанников возводят в поселке Поварово в Солнечногорске. Строительные работы выполнены на треть. Подрядчик завершил кладку внутренних стен и перегородок, приступил к отделке помещений и устройству инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 4 тыс. кв. м.

Внутри предусмотрены колясочная, медицинский и пищевой блоки, групповые ячейки, помещения для развития и обучения детей: залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На объекте будет организована безбарьерная среда.

На прилегающей территории разместят игровые площадки с современным оборудованием для детей разного возраста: беседки, песочницы, лабиринты и другие элементы благоустройства.

«Это важный социальный объект, который очень ждут родители и дети. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву за поддержку наших социальных инициатив. Весь процесс строительства держим на контроле», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Детский сад строят по госпрограмме за счет областного бюджета. Его планируют сдать в 2025 году. Подрядчиком выступает ООО «Агрострой».

Также в 2024 году в Поварово возвели современный корпус Поваровской школы, а 2025 году — капитально ремонтируют ее основное здание.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.