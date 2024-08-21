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Детский сад на 250 мест в Балашихе готовится к открытию

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации детского сада, построенного в микрорайоне Ольгино города Балашихи. Застройщик готовит документы для ввода детсада в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новый садик возвели по региональной госпрограмме за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Балашиха. Застройщиком выступила администрация округа.

Садик построили за год. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 250 воспитанников.

В трехэтажном здании площадью 3,5 тыс. кв. метров обустроены две ясельные группы и 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

Для воспитанников оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога. На улице организованы игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки и индивидуальны беседки для каждой из возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.