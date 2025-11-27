Детский сад на 250 мест достроят в Поварово под Солнечногорском

Активно ведутся отделочные работы. Здание подключают к центральному теплоснабжению, чтобы чистовую отделку закончить уже в теплых помещениях. Завершаются работы по электроснабжению, идет монтаж слаботочных систем. К пусконаладочным работам готовят инженерные системы здания. Благоустройство территории тоже на финишной прямой — завершаются планировочные работы, уложена плитка и асфальт, закончен монтаж малых архитектурных форм.

До конца ноября рабочие смонтируют установят ограждение, а также уложат резиновое покрытие.

К 25 декабря все работы завершатся, после чего начнется процесс получения заключения о соответствии и разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.