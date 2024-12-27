Детский сад на 210 мест построят в «Первом квартале» Видного

В «Первом квартале» Видного построят детский сад на 210 мест. Соцобъект возводят за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Здание лаконичной прямоугольной формы построят вдоль пешеходной оси жилого района. В основе строения заложены подходы, развивающие идею школы и первого детского сада.

Вместительное и компактное здание, обладающее акцентным и в то же время минималистичным фасадом, включает в себя многофункциональные помещения: музыкальный и спортивный залы, спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, а также сенсорную и кружковую комнаты.

Разработанные архитектурные решения обеспечат возможность оперативной смены сценариев в учебных и групповых аудиториях на протяжении всего дня.

Одной из самых значительных задач, поставленных перед ландшафтными дизайнерами, стало создание проекта безопасной и комфортной среды для детей на участке с перепадом рельефа в 5 метров. В результате был разработан многоуровневый двор-городок, перемещение по которому выглядит как квест. Каждый уровень — это возрастная ступень, на которой дети контактируют с природой и познают мир. По мере того как воспитанники взрослеют и переходят из одной группы в другую, сменяются и ступени — с годами они складываются в единый кольцевой маршрут.

«Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского округа. На территории построены 4 жилых дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах расположены магазины, кафе и полезные сервисы, работает отделение вызовов врача на дом. В данный момент возводится пятый дом, выданы разрешения на строительство шестого дома и многофункционального паркинга.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.